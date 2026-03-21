(VIDEO) Aarón Mercury estalla contra Mario Bautista tras burla a sus fans previo a Supernova 2026

Ciudad de México. - Uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 que más alcance consiguió fue el influencer mexicano Aarón Mercury, quien se enfrentará el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México al cantante mexicano Mario Bautista en el evento de boxeo Supernova 2026. Sin embargo, a raíz del anuncio, los contrincantes han tenido algunas diferencias que una parte de los usuarios considera que solo buscan atraer la atención hacia la futura pelea.

De hecho, hace unas horas el integrante del Team Noche subió un video a su cuenta de TikTok respondiendo a ciertas declaraciones polémicas de Bautista, pues a manera de burla dijo que las fans de Mercury son mujeres de 60 años. "Son señoras de 60 años que están aprendiendo a usar el cell phone y se meten a apoyarte", comentó, a lo que el creador de contenido le respondió en el mismo tono que lo quieren mucho.

En las últimas semanas ha sido constante la diferencia de opiniones entre ambos fandoms, pues en redes sociales las Mercurials constantemente discuten con los Bautisters. Por lo tanto, ahora, con este reciente clip que compartió la personalidad de internet, sus admiradores consideran que las palabras de Mario fueron una falta de respeto para el público, que es diverso y no se limita por edad.

Aarón Mercury contra Mario Bautista

¿Qué respondió Aarón Mercury?

"La pelea es entre tú y yo, pero como no puedes contra mí tratas de meter a mi gente, ¿me debería de ofender? Y si me siguen señoras de 60, eso habla de alcance real, no cualquiera conecta con tantas generaciones", recalcó Aarón. En lo que respecta a sus seguidores, uno de los comentarios es el de @ruth.krumdiek, quien escribió: "Mario, con esa narrativa faltó al respeto al público", enfatizó.

Cabe destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el aludido no le ha respondido, pero sí tiene varios videos con indirectas hacia el ganador de Las Estrellas Bailan en Hoy. Recordemos que el pasado 15 de marzo de 2026 se llevó a cabo el Ring Royale en la Arena Monterrey, donde se enfrentaron Alfredo Adame y Carlos Trejo, Karely Ruiz contra Marcela Mistral, así como Aldo de Nigris y Nicola Porcella.

Fuente: Tribuna del Yaqui