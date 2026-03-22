Carín León, el primer artista en presentarse en Circuito Nacional de Festivales por la Paz

Hermosillo, Sonora.- La noche del sábado 21 de marzo de 2026, el cantante Carín León se presentó en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana, donde marcó un debut triunfal como el primer artista del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, una iniciativa del Gobierno de México para promover la cultura y la convivencia.

El evento, que inició a las 20:30 horas, fue un regalo para los tijuanenses, que pudieron disfrutar de la música de uno de los artistas más influyentes del regional mexicano. El cantante sonorense inició su concierto con el tema Tú, para luego interpretar éxitos como Me la aventé, Primera cita, No es por acá, Cobarde, Según quién y Que vuelvas, entre otros.

Carín León se presentó en Tijuana. Foto: Cortesía

El público, de poco más de 15 mil personas, coreó y bailó al ritmo de la música, disfrutando de un espectáculo gratuito y de alta calidad. Carín León, conocido por su impacto global y su compromiso con la cultura, ha demostrado ser un embajador de la música mexicana.

Tijuana siempre presente en la vida de un servidor!, expresó Carin y recordó que su primera presentación oficial fue en la ciudad fronteriza.

A la salida del evento varios fans lo esperaban y lo recibieron con ovaciones al grito de "¡Qué viva Sonora!"; "¡Que viva la H!". Ante esto, Carín se detuvo unos segundos para tomarse algunas selfies con sus admiradores antes de partir en su camioneta.

La presentación de Carín León en Tijuana marcó el inicio del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, que busca acercar la cultura y la música a jóvenes y comunidades, promoviendo la paz y el acceso inclusivo.

Carín León se presentó ante más de 15 mil personas este sábado. Foto: Cortesía

Fuente: Tribuna del Yaqui