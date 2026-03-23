Camilo se presentará en Hermosillo; anuncia fecha como parte de su gira mundial 'Tour 2026'

Hermosillo, Sonora.- El cantautor colombiano Camilo embellecerá la Ciudad del Sol con su exquisito pop latino con toques de bachata y líricas románticas; como parte de su gira mundial 'Tour 2026', se presentará en Hermosillo, Sonora, el jueves 10 de septiembre; sin embargo, los detalles de la sede y venta de boletos aún no se han confirmado.

Camilo es mundialmente conocido por sus rotundos éxitos como 'Vida de rico' y 'Tutu', que interpretan letras sencillas sobre cómo la felicidad se puede encontrar en cosas pequeñas. El cantautor ha estado trabajando en su nuevo disco, con el que espera reafirmar su lugar como uno de los artistas latinos más reconocidos de la industria musical, mientras que en sus redes sociales escribió: "La mejor motivación mientras termino mi álbum es tener fecha para vernos".

Camilo se presenta en Hermosillo; anuncia fecha como parte de su gira mundial 'Tour 2026'

La gira 'Tour 2026' comenzará este verano en Europa del 13 al 24 de junio, con presentaciones en Tenerife, España; Londres, Inglaterra; París, Francia; Milán, Italia; Zúrich, Suiza; Berlín, Alemania; y Ámsterdam, Países Bajos. Posteriormente, en agosto y septiembre se presentará en México, para después continuar su recorrido por Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos en octubre, y concluir en Sudamérica.

Fechas en México

28, 29 y 30 de agosto: Ciudad de México, Querétaro y León

Del 3 al 6 de septiembre: Veracruz, Monterrey, Guadalajara y San Luis Potosí

10 de septiembre: Hermosillo (sede por anunciar)

Del 11 al 20 de septiembre: Puebla, Tampico, Cancún, Mérida, Villahermosa y Acapulco

Camilo se presenta en Hermosillo; anuncia fecha como parte de su gira mundial 'Tour 2026'

Fuente: Tribuna del Yaqui