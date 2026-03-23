José Eduardo Derbez niega haber perdido millones de pesos en fraude y aclara la verdad de esto

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, José Eduardo Derbez, recientemente brindó una entrevista en la que ha negado rotundamente el que él haya sufrido fraude de millones de pesos, que ocasionó todo un escándalo en redes sociales, además de aclarar la verdad de este polémico hecho, dejando muy en claro que fue el público y las redes sociales lo que lo maximizaron.

Hace varios días se estuvo difundiendo en varios medios de comunicación que el hijo de Victoria Ruffo, perdió una suma muy grande al invertir dinero en un negocio que falló y que se dice fue un fraude. El padre del José Eduardo, el actor Eugenio Derbez, hace poco, afirmó que no era verdad, que el presentador le aclaró que las cosas no eran como se decía: "No, me dijo que no, que todos lo exageraron, que efectivamente le pidieron prestado un amigo, no sé cómo estuvo, pero que no fue lo que dicen y como dicen".

Ahora, en una reciente entrevista para medios como TV Azteca, José Eduardo volvió a hablar del tema, afirmando que él sí invirtió en un negocio que falló, pero aseguró que su impacto económico fue mínimo, que él solo bromeó con el tema en Miembros Al Aire, que poco a poco se fue haciendo más grande, cuando no era así: "Sí, pero no fue nada de lo que se dice. Fue una tontería. Pero ya lo había comentado que en Miembros, luego todos dicen cosas bien locas y nada más a mí me hacen unas notas que dices: 'No es cierto, o sea, lo distorsionan todo'".

Nada más dije que un señor me había ofrecido hacer un negocio de las garras esas y que nunca se apareció. Entonces, pues, ya fue una tontería", agregó.

Ante esto, al ser cuestionado con respecto a su hermana, Aislinn Derbez, el presentador dejó en claro que él felicitó a su hermana mayor con mucho amor y entusiasmo: "Ya, ya la felicité. Ya saben que yo siempre soy bien efusivo. Le puse ahí una letanía enorme de su cumpleaños. Y ya le marqué también”. Pero, con respecto al tema del testamento de su fallecida madre, Gabriela Michel, el también actor dijo no saber nada: "Ah, con lo de su mamá. Me espantaste. Dije, no, sigue vivo mi padre. No sabía nada de eso".

De la misma manera, el actor de El Rommie, se defendió y negó tajante que él haya promovido hate en contra de la prensa, afirmando que él se la pasa muy bien en las entrevistas que le hacen ya que se ríe mucho, y cree que es recíproco el tema: "Ay, no, yo siempre mi relación con ustedes ha sido siempre muy buena y me divierto mucho platicando con ustedes, ustedes conmigo, es como un stand up. O sea, la pasamos bien".

Finalmente, con el tema de su hermana menor, Aitana Derbez, y los ataques en redes sociales por su canto, este la defendió declarando que no cree que se deban de meter con los niños, afirmando que por ese motivo es que su hija, Tessa González, no está tan expuesta al medio: "Deja que me escuchen cantar a mí van a ver cómo me van a criticar. No, canto hermoso. Yo creo que con los niños no hay que meterse, y en cuestión de Tessa, pues intentamos no hacerla tan pública por lo mismo, porque hay de repente comentarios muy feos".

Fuente: Tribuna del Yaqui