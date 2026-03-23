Ricardo Arjona anuncia concierto en Hermosillo: Fecha, boletos y TODO lo que debes saber

Hermosillo, Sonora.- El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se presentará en el Estadio Héroe de Nacozari en Hermosillo el 29 de noviembre de 2026, como parte de su gira 'Lo que el seco no dijo'.

A través de su página oficial se dio a conocer que los boletos estarán a la venta a partir del 25 de marzo a través de la página boletea.com .

Ricardo Arjona anuncia concierto en Hermosillo

Arjona, conocido por sus éxitos como 'Mujeres', 'Señora de las cuatro décadas' e 'Historia de un taxi', regresa a México con una gira que promete ser una de las más grandes de su carrera.

La presentación en el Estadio Héroe de Nacozari será una oportunidad para que sus fans disfruten de sus canciones más populares en un ambiente íntimo y emocionante.

La gira 'Lo que el seco no dijo' ha sido un éxito en todo el mundo, con presentaciones en Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina y Chile. Arjona promete una noche inolvidable para sus fans en el Estadio Héroe de Nacozari.

? Las historias no viven en una sola ciudad…



Después de un arranque espectacular, Ricardo Arjona llevará su gira “Lo Que El Seco No Dijo” a distintos rincones del país. uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Una travesía donde cada ciudad será testigo de canciones que han marcado generaciones, de historias que… pic.twitter.com/tPn3ESBcWI — El SS Conciertos (@elssconciertos) March 23, 2026

Detalles del evento:

Fecha: 29 de noviembre de 2026.

Lugar: Estadio Héroe de Nacozari .

. Boletos: A la venta a partir del 25 de marzo a través de boletea.com .

Fuente:Tribuna del Yaqui