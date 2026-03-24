Edén Muñoz y Cristian Castro se unen con colaboración en 'Osadía'

Ciudad de México.- La música mexicana se estremece con la noticia de la colaboración entre Edén Muñoz, exvocalista de Calibre 50, y Cristian Castro, el 'Gallito Feliz'. Su nuevo tema, ‘Osadía’, promete ser un éxito en las plataformas digitales.

La química entre ambos artistas fue evidente en su presentación sorpresa en el Domo Care, donde interpretaron juntos el clásico ‘Azul’. Ahora, están trabajando en un proyecto conjunto que fusiona el regional mexicano con el pop latino.

Edén Muñoz y Cristian Castro se unen en 'Osadía'

‘Osadía’ es una balada intensa y emocional que explora la vulnerabilidad y la autenticidad. La colaboración entre Edén Muñoz y Cristian Castro es un ejemplo de cómo la música puede unir a artistas de diferentes géneros y estilos.

Juntos en el escenario

Edén Muñoz y el hijo de Verónica Castro cantaron juntos en el concierto de Cristian Castro en el Domo Care, donde interpretaron el clásico ‘Azul’, generando una gran euforia entre el público. La química entre ambos artistas fue evidente, y su fusión de estilos -pop romántico y regional mexicano- creó una versión única y emocionante del tema.

Detalles del lanzamiento

Fecha de estreno: Próximamente en plataformas digitales.

Género: Balada de estilo regional mexicano con tintes de pop latino.

Artistas: Edén Muñoz y Cristian Castro.

Fuente: Tribuna del Yaqui