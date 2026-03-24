Ricardo Peralta humilla a Kunno tras ser el quinto eliminado de 'La Casa de los Famosos'; esto dijo

Ciudad de México.- El polémico influencer y estrella de realitys mexicanos, Ricardo Peralta, desde hace unas horas que se encuentra de nuevo en el centro del escándalo, debido a que en sus redes sociales, humilló a Kunno, con un video en el que usa sus propias palabras para burlarse de ser el quinto eliminado de esta sexta temporada de La Casa de los Famosos, en la que se creía de los más fuertes junto a Oriana Marzoli.

El pasado lunes 23 de marzo del 2026, se realizó la quinta gala de eliminación del reality de Telemundo, en el que inesperadamente para varios de los integrantes fue un completo shock ver que el eliminado de la noche resultó ser Kunno, quien cuenta con millones de seguidores en TikTok y es actualmente una de las celebridades más virales, en especial por su polémica amistad con Ángela Aguilar y Christian Nodal, lo que lo hacía para muchos uno de los más importantes y favoritos para la final.

Pero, ante la sorpresa de su salida del proyecto, en medio de todo este shock, el exganador de MasterChef Celebrity a través de un video en sus redes sociales, que ya se está viralizando, se burla y humilla a Kunno por ser el quinto en salir y no quedar ni cerca de la gran final, a modo de venganza a las burlas pasadas del influencer en su contra: "¡Quiere llorar! ¡quiere llorar!, ¿Qué va a hacer Kunno cuando se entere que a nadie le gustó su participación en La casa de los famosos de Telemundo".

Como se sabe, cuando Ricardo estuvo en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Kunno se burló de Peralta en su eliminación, usando como ancla la pelea con Arath de la Torre que derrumbó su popularidad, señalando que no solo le dolería salir, sino que la Comunidad LGBTQ+ apoyó más al presentador del programa Hoy: "Que va a hacer Topecillo cuando se de cuenta que la comunidad apoya más, al 100 por ciento, a Arath que a él".

Siendo muy evidente que esto fue una venganza en contra del creador de la caminata 4K, Ricardo fue más evidente al tener el pelo rubio como en ese momento lo tenía Kunno, y hacerlo de manera tan similar. Cabe recalcar que ya en los últimos días, Peralta ya había arremetido en contra de Kunno por las similitudes de sus actitudes en Telemundo que él en Televisa, al usar frases como: "Quieren nominar aquí a los fuertes, a todos los mayores posibles para irnos uno por uno".

Fuente: Tribuna del Yaqui