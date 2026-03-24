'Si tuviera 30' regresa más de 20 años después y Netflix ya eligió a sus nuevos protagonistas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una de las películas más famosas de los años 2000 es Si tuviera 30, protagonizada por Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Judy Greer, la cual se hizo tan popular que en la actualidad suelen usar uno de sus más icónicos vestidos cuando cumplen esa edad. A pesar de que ya pasó bastante tiempo desde su estreno, una parte del público guardó la esperanza de que saliera nuevo material y ahora lo consiguieron; aquí en TRIBUNA te explicamos todo lo que debes saber.

Antes que nada, te aclaramos que no es una segunda parte. Al menos lo que informó este martes 24 de marzo de 2026 Deadline es que Jennifer formará parte del equipo, pero no como actriz, sino como productora ejecutiva. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la historia es un misterio y también la fecha de estreno, pero en nuestro portal estaremos al pendiente.

¿Quiénes son los protagonistas?

Replicar la química entre Garner y Ruffalo es, sin duda alguna, uno de los retos de esta producción y todavía no pueden cantar victoria, pero lo que es cierto es que ya tienen a sus protagonistas. Por lo que Netflix, que es la plataforma que traerá de regreso este filme nostálgico, optó por Emily Bader (versión adulta), a quien suelen identificar por su desempeño en Amazon Studios My Lady Jane.

Jennifer Garner

Lo interesante de Emily es que en fechas recientes hizo Gente que conocemos en vacaciones, una película de romance, lo que es un buen presagio. Por otra parte, a cargo del rol masculino está Logan Lerman, quien trabajó en Las ventajas de ser invisible y la saga de Percy Jackson, un cambio notorio porque en Si tuviera 30 le dará vida al mejor amigo de Jenna y con quien al final de la historia tiene su final feliz.

Thirty, flirty, and thriving... Emily Bader and Logan Lerman will star in 13 GOING ON 30, a new reboot of the 2004 classic.



Executive produced by Jennifer Garner and directed by Brett Haley (People We Meet on Vacation). pic.twitter.com/GVx7fUTbqo — netflix7 (@netflix) March 24, 2026

Un poco más de la película

En la dirección estará Brett Haley, un cineasta enfocado en proyectos como All the Bright Places, Hearts Beat Loud y The Hero. En el guion, quien trabajará es Hannah Marks. Lo demás no ha sido revelado y en las múltiples plataformas la mayoría de los comentarios son positivos: "¡Logan Lerman y Emily Bader? ¡Esa es una elección de casting de primera! Y Jennifer Garner como productora ejecutiva lo hace aún mejor. ¡No puedo esperar!".

Fuente: Tribuna del Yaqui