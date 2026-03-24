Nuevo León, Monterrey.- Adrián Marcelo recordó la polémica que rodeó a Junior H cuando llegó tres horas tarde a un concierto en Monterrey, esto tras unos clips que se viralizaron en redes sociales de un episodio reciente de su podcast donde entrevistó a Willie González, promotor de tan controversial evento, quien contó que en esa ocasión el retraso se debió a que el cantante se negó a bajar del avión hasta que llegara una camioneta con un blindaje especial para transportarlo.

"Pregunté por él y me dijeron que sí estaba en el aeropuerto, pero no se quiere bajar del avión porque no ha llegado una camioneta blindada nivel siete por él", contó el entrevistado. La espera de tres horas en el estadio Sultanes generó gran indignación entre los asistentes, quienes se quejaron por la falta de comunicación y la ausencia de alternativas.

VIDEO: Adrián Marcelo revive polémica de Junior H en su podcast con Willie González

Y eso no es todo, el empresario también contó que se le pidió rentar un helicóptero para solucionar la situación y el piloto comunicó que Junior H aún no estaba en camino al concierto, pues insistió en pasar a bañarse; esta polémica generó gran debate sobre los derechos de los consumidores, así como la responsabilidad del artista y los organizadores de ese tipo de eventos.

En México, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores deben cumplir con los términos y fechas pactadas, pero contempla excepciones por fuerza mayor. Junior H ha prometido conciertos familiares y sin censura en México, y su gira 'Entre Lágrimas Junior H: La Letra Muda' sigue adelante.

Fuente: Tribuna del Yaqui