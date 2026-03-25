Adrián Marcelo estalla contra Poncho de Nigris tras retarlo a pelear; lo tacha de "explotar a sus hijos"

Ciudad de México.- El reconocido comediante y presentador regiomontano, Adrián Marcelo, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que estalló en contra de su paisano, el influencer y actor de melodramas, Poncho de Nigris, al cual ha vuelto a señalar de "mal padre", acusándolo de "explotar a sus hijos", después de que este lo retara a pelear en Ring Royale 2027, para arreglar sus rencillas.

Después de que Poncho criticara el paso de Adrián en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México y apoyara abiertamente las declaraciones de Gala Montes en su contra, incluso que creara el tema del 'Team Mar', ambos han tenido una serie intensas de dimes y diretes en contra del otro, incluso en una ocasión, a mediados del 2025, cuando se encontraron en el aeropuerto de Monterrey, Poncho le gritó al comediante para que se le enfrentara ahí mismo, pero este lo ignoró.

Incluso cuando de Nigris creo el evento de Ring Royale para subir al cuadrilatero a influencers para boxear entre sí, en su mayoría había rencillas pasadas, como en el caso de su esposa, Marcela Mistral y Karely Ruiz, por lo que este retó a Adrián a que subiera con él para de una vez por todas aclarar la polémica en su contra: "Íbamos a hacer una pelea hace mucho, ahora sí que está caliente y hay movimiento fuerte, te invito a que se acaben los rencores y las rencillas, y vamos a hacer la pelea en la Arena Monterrey".

Para mí los hijos es lo más importante en mi vida, a eso le llamo éxito, la familia es el centro de todo! lo demás es lo de menos, te peleas por vistas ? No mms la familia es primero. Recuerda que siempre voy a tener 4 reproducciones más que tú. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 24, 2026

En medio de estas situaciones, Adrián lo acusó de ser un mal padre, a lo que el intérprete de La Cobra declaró que para él, no hay mejor éxito que ser padre, que nada le importa más que su familia y sobre todo sus pequeños: "Para mí, los hijos son lo más importante en mi vida; a eso le llamo éxito. ¡La familia es el centro de todo! Lo demás es lo de menos. ¿Te peleas por vistas? No mms, la familia es lo primero. Recuerda que siempre voy a tener 4 reproducciones más que tú".

Ante esto, el expresentador de SNSerio, de nueva cuenta decidió salir a arremeter en su contra, acusándolo de solo lucrar con la imagen de sus hijos, y que ni es tan exitoso, dado a que su hija mayor, Ivanna De Nigris, no le habla, mientras que él sí puede cenar rodeado de todos sus familiares: "¿Cómo no les vas a llamar éxito si te pusiste a explotarlos desde que nacieron? Lo mejor de todo es que yo sí como con mi familia completa; tu primogénita ni te habla”

¿Cómo no les vas a llamar éxito si te pusiste a explotarlos desde que nacieron?



Lo mejor de todo es que yo sí como con mi familia completa, tu primogénita ni te habla. https://t.co/JZcjxqi304 — adrián marcelo (@adrianm10) March 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui