Primer vistazo a 'Harry Potter' en HBO: Así luce la serie que llegará esta Navidad (VIDEO)

Londres, Inglaterra. - Este miércoles 25 de marzo de 2026, los fans de la exitosa saga de Harry Potter recibieron varias sorpresas con la publicación del primer avance de la serie. La producción contará con Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger —quien formó parte del elenco de Matilda en el West End de Londres— y Alastair Stout como Ron Weasley.

Avance de la serie

El avance muestra diversos momentos épicos de la saga, comenzando con las difíciles experiencias del joven Harry mientras vive con sus crueles tíos. También incluye su primer encuentro con el agradable e icónico Rubeus Hagrid (interpretado por Nick Frost), escenas del Trío Dorado y, por supuesto, su llegada al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería donde conoció a sus compañeros de Gryffindor.

"La serie se estrenará en la Navidad de 2026 en HBO y estará disponible en línea de manera exclusiva en HBO Max en todos los mercados donde la plataforma esté presente", indicó la compañía. Además, previo al lanzamiento del avance, la plataforma compartió una imagen de Dominic, Arabella y Alastair posando felices, provocando un estallido de emoción entre la comunidad de seguidores de este mundo mágico.

Los nuevos protagonistas

La serie, basada en la obra de J. K. Rowling, productora de cine y guionista británica, fue escrita y producida por Francesca Gardiner. También participan Mark Mylod como productor ejecutivo, y para mantener la esencia de la escritora, Rowling colabora como productora ejecutiva junto con Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, y David Heyman, de Heyday Films.

"Una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre a Harry un mundo oculto: un mundo de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado", señala la sinopsis de Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, cuyo título en español es Harry Potter y la piedra filosofal.

Fuente: Tribuna del Yaqui