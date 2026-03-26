Carin León inaugura su taquería 'El Coyote del Desierto' en su querido Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El cantautor Carin León dio un paso más en su vida profesional y no precisamente en el mundo artístico; ahora se lanza como restaurantero. Este 25 de marzo del 2026 inauguró su taquería 'El Coyote del Desierto', en el centro de su querido Hermosillo, ubicada en la Plaza 662 sobre el bulevar Rodríguez y Garmendia.

Se llevó a cabo una reunión previa a la inauguración con el fin de que los asistentes conocieran de primera mano la propuesta culinaria del lugar, centrada en una oferta de tacos y especialidades que buscan destacar la tradición sonorense con un enfoque contemporáneo; el restaurante recibió a diversos invitados especiales, entre ellos el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, Paulina Ocaña, Roberto Gradillas y diversos creadores de contenido y marcas locales.

"¡Muchas felicidades a mi amigo Carín León por la inauguración de la Taquería El Coyote del Norte! Un gusto acompañarlo en este nuevo proyecto que se suma al sabor y desarrollo económico de la H, porque aquí los buenos tacos son parte de nuestra identidad; que vengan muchos éxitos más", compartió Astiazarán en sus redes sociales, acompañado de imágenes donde se observa el corte del listón y la bendición que recibió el inmueble de un sacerdote.

'El Coyote del Norte' destaca por su diseño de dos pisos, con una propuesta visual que combina elementos rústicos y elegantes. El espacio incluye una barra amplia de bebidas alcohólicas, lo que sugiere que no solo funcionará como taquería, sino también como un punto de reunión nocturno. Según fuentes oficiales del negocio, la apertura al público en general será este próximo 27 de marzo del presente año.

Fuente: Tribuna del Yaqui