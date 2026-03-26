Hermosillo, Sonora.- Natanael Cano y Adriel Favela grabaron juntos un nuevo video musical en la ciudad de Hermosillo. La colaboración se dio a conocer después de que se compartiera en redes sociales un pedido especial para Adriel Favela, quien recibió un sombrero texano negro de El Mezquite Sombreros, un negocio con 54 años de historia en la ciudad.

En el video, Ricardo Robles, encargado de imagen de El Mezquite, entrega el sombrero a Adriel Favela, quien lo recibe con entusiasmo. Natanael Cano también aparece en el clip, sonriente, y saluda a Ricardo. El cantante de corridos tumbados está por estrenar su más reciente material, del cual ha dado a conocer el nombre de algunos títulos en sus redes sociales y comunicaciones, y cuyo estreno tiene como fecha tentativa este viernes 27 de marzo.

Natanael Cano y Adriel Favela graban juntos nuevo video en Hermosillo, Sonora

La colaboración de Natanael Cano con el cantante Adriel Favela se confirmó luego de que en las redes sociales de El Mezquite Sombreros apareciera un pedido especial para Adriel, el cual le fue llevado directamente a un área cerca de la salida a Kino, donde se encontraban las locaciones donde se rodaba el video.

En las redes sociales de El Mezquite Sombreros se puede ver el video donde aparece Ricardo y describe: La entrega de hoy va a ser para nuestro amigo Adriel Favela; vamos a escoger una texana negra, pidió de siete un octavo, vamos a darle una calidad muy buena para que salga al chingazo en su video.

Luego aparece entregando la texana personalizada a Adriel Favela, quien lo recibe de muy buena gana: "Así era, así nomás", comenta el artista al mirarse en el espejo con el sombrero puesto y, posteriormente, aparece Natanael muy sonriente y le dice a Ricardo: "Ah, ya entendí", mientras lo saluda efusivo.

Nata también estrenó sombreros

Un día antes de las grabaciones, Natanael Cano fue personalmente a El Mezquite para elegir su sombrero para el nuevo video.

El negocio que se ubica en el centro de la ciudad de Hermosillo existe desde hace 54 años y ha recibido personalidades del espectáculo como Carín León, Julión Álvarez, Adrián Uribe, Daniel Giménez Cacho, Choby Ochoa, Diego Luna y Irineo Álvarez. También el negocio fue proveedor de sombreros de leyendas musicales como Sergio Vega, Valentín Elizalde y Joan Sebastian.

Natanael Cano y Adriel Favela graban juntos nuevo video en Hermosillo, Sonora

A punto de estrenarse

Por otra parte, el nuevo disco del cantante de corridos tumbados está programado para estrenarse esta semana y cuenta con 12 temas.

De la lista de canciones se han revelado ocho, entre ellas 'Por amarte así', 'Aeternum', 'Apelativo', 'Aún recuerdo', 'Cristiano Ronaldo', 'Mar azul' y 'Pa la mana'.

Fuente: Tribuna del Yaqui