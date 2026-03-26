"Nos tenemos que dar un tiempo": Mati Álvarez habla de su ruptura con Evelyn Guijarro en 'Exatlón México'

Ciudad de México.- La reconocida deportista mexicana, Mati Álvarez, recientemente tuvo una breve interacción con fans, en la que volvió a hablar de su ruptura amorosa con la lanzadora de jabalina mexicana, Evelyn Guijarro, después de tantos dimes y diretes sobre infidelidades y pleitos detrás de cámaras en el Exatlón México, asegurando que ambas llegaron a la conclusión de que deben de darse "un tiempo lejos" para asimilar todo.

Como se recordará, dentro de las primeras semanas del reality deportivo, se dijo que las rivalidades tan marcadas entre azules y rojos, crearon una brecha entre ambas atletas, que las llevó a terminar su rumoreado romance. Poco después, Evelyn al haber ganado la Medalla Femenil y estar en un live en la cuenta de Instagram del Exatlón México, confirmó que tomaron caminos separados y que no comparten valores, mientras que Mati por su lado, aceptó la ruptura y que es verdad que ella tiene los valores decentes, alimentando el rumor de que Guijarro le sería infiel.

Ahora, durante un live en la cuenta de Instagram del reality deportivo de TV Azteca, los fans quisieron saber una vez más sobre la actual situación del 'Mavelin', nombre de su ship, por lo que simplemente declaró que en competencia la ve bien, y personalmente ya están en un momento tranquilo: "Pues a Eve la veo bien, la veo jugando bien, con sus rachas buenas y sus rachas malas como todos y pues la veo más tranquila. Como que ya ella y yo la llevamos mejor".

La llamada 'Golden Eye', declaró que aunque en su momento no podían ni verse y mucho menos hablarse, ahora ambas están más calmadas y han comprendido que deben de dejar pasar lo personal y enfocarse en lo laboral, el salir a competir como atletas y respetarse como personas sin más drama: "Hubo un momento en el que no nos podíamos ver, ni hablar, pero creo que ahorita estamos bastante chill, como que las dos entendimos que las dos venimos aquí a hacer lo mejor y a defender a su equipo y a defender lo mío, no hay sin más".

Ante esto, Álvarez señaló que con la denominada 'Sniper', entendió que ambas debieron de darse un tiempo así, lejos, sin forzar una interacción para asimilar todo lo que pasó, destacando que ahora solo tiene los mejores deseos para ella y en especial en temas del amor: "Creo que simplemente, también nos tenemos que dar un tiempito como para asimilar las cosas entre las dos, pero ahorita estamos bien, en un momento padre, tranquilo y así va a ser, y que sea feliz y que sea feliz con quién ella quiere ser, aquí en Exatlón y en la vida".

Finalmente, dejó en claro que también en competencia le desea lo mejor y cree que estarán en una final juntas una vez más, destacando que al final del día quién se lleve el trofeo será quién lo haga mejor en esa gran final, y todo se definirá de la manera correcta, a nivel deportivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui