Ciudad de México.- Como todo hombre orgulloso, el cantante de regional mexicano, Julión Álvarez, anunció en un video publicado en sus redes sociales el nacimiento de su tercer hijo, a quien en pocas horas de nacido ya llama de forma cariñosa, refiriéndose a él como 'Charrito'. El intérprete compartió este gran momento con sus amigos, familiares y miles de fans. Sin embargo, no se había mencionado previamente el embarazo de su esposa Nathaly.

"Con mucha felicidad les compartimos a todos ustedes que nuevamente somos padres!! Llega a nuestra familia mi niño, mi Charrito Álvarez!!! Familia, amigos y seguidores… muchas gracias por tantas muestras de cariño y bonitos deseos. Saludotes a todos!!!", compartió el artista junto con una fotografía en donde aparecen las manos de su esposa Nathaly, de sus hijas, la de él y la de su recién nacido, apodado 'Charrito'.

VIDEO: Julión Álvarez anuncia el nacimiento de su hijo a quien llama 'Charrito'

Sin embargo, hasta el momento no se ha compartido el nombre de su bebé; solo lo ha mencionado de forma cariñosa como 'charrito'; no obstante, en las redes sociales los fans comentan que el pequeño se llama César, el cual es el segundo nombre del cantante, por lo que podría ser el nombre del bebé.

Julión no ha revelado más detalles sobre el nacimiento de su hijo menor, pero sí reveló un video oficial con el pequeño, volviéndose viral; ya se deja ver un lado del cantante que pocos conocen. Por su parte, Julión revela que se encuentra muy desvelado, ya que ha estado al pendiente de su hijo.

Con el anuncio del nacimiento de su pequeño 'Charrito', sus fans se preguntan cuántos hijos tiene el cantante, ya que debutó como padre durante el 2018 con la llegada de su primogénita María Isabel. En 2019 nació su segunda hija, María Julia, y tras siete años, durante marzo de 2026, el cantante anunció el nacimiento de su tercer hijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui