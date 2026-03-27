Hermosillo, Sonora.- Natanael Cano, el rey de los corridos tumbados, está de manteles largos, ya que este 27 de marzo celebra su cumpleaños con un gran regalo inesperado, que es la revelación de un nuevo tema musical en colaboración con el cantante Gabito Ballesteros para su nuevo álbum que está próximo a estrenarse; y no solo eso, también colaborará con otros artistas como Adriel Favela.

El rey de los corridos tumbados compartió en su cuenta de Instagram un video donde él y Gabito interpretan el nuevo tema que viene incluido en el nuevo proyecto; además, otra de las canciones estelares de este material es en conjunto con Adriel Favela. Se confirmó que ya grabaron un nuevo video musical en la ciudad de Hermosillo.

Natanael Cano festeja doble: Celebra su cumpleaños con estreno de tema con Gabito Ballesteros

Se dio a conocer después de que se compartiera en redes sociales un pedido especial para Favela, quien recibió un sombrero texano negro de El Mezquite Sombreros, un negocio con 54 años de historia en la ciudad; en el video, Ricardo Robles, encargado de imagen de El Mezquite, entrega el sombrero a Adriel Favela, quien lo recibe con entusiasmo. Natanael Cano también aparece en el clip, sonriente, y saluda a Ricardo.

El nuevo disco del cantante de corridos tumbados está programado para estrenarse esta semana y cuenta con 12 temas: De la lista de canciones se han revelado ocho, entre ellas 'Por amarte así', 'Aeternum', 'Apelativo', 'Aún recuerdo', 'Cristiano Ronaldo', 'Mar azul' y 'Pa la mana'.

Le cantan las mañanitas

Por otra parte, a través de redes, se dio a conocer que la noche de su cumpleaños fue inolvidable, gracias a la sorpresa que le tenía su novia, Marissa Blanco, quien le llevó un delicioso pastel a medianoche, cantándole 'Las Mañanitas' en su casa. En la celebración estuvieron Gabito, Ramfer, Marissa y Adriel Favela, entre otros.

Natanael Cano festeja doble: Celebra su cumpleaños con estreno de tema con Gabito Ballesteros

Fuente: Tribuna del Yaqui