Sergio Mayer olvida la Universidad en la que estudió su maestría y lo acusan de tener "estudios patitos"

Ciudad de México.- El reconocido actor y diputado mexicano, Sergio Mayer, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que en redes sociales se le ha criticado severamente por el hecho de que olvidó el nombre de la Universidad en la que dice que estudió su maestría, misma de la que tampoco recordó de cuál se trataba, por lo que comenzaron a acusarlo de tener "estudios patitos".

Hace poco, el reconocido actor de La Fea Más Bella, se presentó a una entrevista con el polémico periodista de los espectáculos, Jorge Carbajal, a ser cuestionado sobre sus estudios y motivaciones, destacó que para él, el haber terminado sus estudios u titularse fue una manera de pagarle a su padre todo lo que se esforzó para darle lo mejor: "La mejor retribución que le podía yo dar a mi padre era terminar y titularme. Soy titulado, tengo una maestría, justamente".

Ante esto, se le cuestionó al exactor de Televisa sobre el área de la maestría, Sergio se mostró un poco confundido y vaciló mucho, antes de responder que decidió hacer dicha la especialización en Innovación en Administración, señalando que él antes de ser actor se tituló en la licenciatura en Administración de Empresas y que la cursó en la Universidad Iberoamericana, pero no pudo precisar el nombre de la universidad donde realizó la maestría.

oriana y kunno arrastrando a sergio mayer #LCDLF6 pic.twitter.com/FZOTFVB0UI — natalia ? (@natstovar) March 26, 2026

En medio de la entrevista, al igual que no supo mencionar su maestría, olvidó por completo el nombre de la Universidad en el que la hizo y tampoco la ciudad en la que se encuentra, afirmando que esto se debe a que cuando estudió este grado fue en línea porque fue durante la pandemia del Covid-19: "Es que yo hice la maestría cuando estuvimos en los tiempos del COVID. Aproveché ese tiempo y lo hice en línea". Tras lo que agregó que si no fue en la Ibero fue porque: "Los tiempos se dieron para eso. Conocí a la persona que tenía la oportunidad de hacerlo, nos presentó a varios diputados la oportunidad y lo hicimos en línea".

Como era de esperarse, a través de X, anteriormente conocido como Twitter, declaró que

uD83DuDEA8uD83DuDEA8 El diputado SERGIO MAYER BRETON se pusó nervioso cuando le preguntaron dónde estudió uD83DuDE33



En entrevista presentada por el periodista Jorge Carbajal, el diputado se le olvidó el nombre de la maestría, la escuela y hasta el estado pic.twitter.com/IsuMsuiBpC — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui