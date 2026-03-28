Ciudad de México.- Belinda está de regreso a tierras mexicanas, pero solo por un corto tiempo. Fue por redes sociales que la española compartió, mediante historias de Instagram, que en las próximas horas grabará video musical importante, pero ¿tiene que ver con la Copa Mundial de la FIFA 2026? Los indicios indican que sí.

Antes de lagrabación del video, la cantante aparecio en un evento privado, lucendo una playera personalizada de la Selección Mexicana. También compartió una fotografía de los diseños de uñas que usará hoy, todos alusivos a México y el futbol.

¿Belinda se prepara para el video oficial del Mundial 2026? Esto compartió en redes sociales

24 horas en México. Mañana va a ser un día muy especial. Voy a grabar un video de una canción muy muy muy importante", escribió la intérprete.

¿Belinda lanzará una canción para la FIFA 2026?

Hasta el momento, todo indica que se trata de la grabación de un video musical para uno de los patrocinadores oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, a inicios de año, Santa Fe Klan confirmó una colaboración con Belinda para el torneo, el cual también tendrá la participación del grupo Los Ángeles Azules.

¿Cuándo arranca la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El torneo iniciará el 11 de junio con la inauguración en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Esta vez, la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con tres sedes: México, Canadá y Estados Unidos, por lo que la clausura se llevará a cabo en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, el próximo 19 de julio.

Este mundial contará con un total de 104 partidos a lo largo de 39 días de celebración.

Fuente: Tribuna del Yaqui