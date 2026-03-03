"El espectáculo es el negocio, la verdad estorba": Ángela Aguilar rompe el silencio sobre su carrera

Ciudad de México. - La cantante de música regional mexicana, Ángela Aguilar, volvió a compartir su sentir con los fans. El primer mensaje que les hizo llegar fue el pasado 2 de marzo, cuando dejó entrever que prefiere mantenerse al margen de los conflictos y hasta citó un fragmento de la Biblia: "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida. — Proverbios 4:23".

Sin embargo, este martes 3 de marzo, nuevamente salió a aclarar un asunto que tiene a varios confundidos: los rumores sobre un supuesto retiro o crisis personal. "No me voy a retirar. No estoy viviendo la historia que algunos insisten en escribir por mí", escribió, disipando cualquier duda que pudiera generar confusión entre los seguidores de los temas que interpreta, como Qué Agonía, La Llorona y Tu Sangre En Mi Cuerpo.

Está enfocada en su crecimiento profesional

La nieta de Flor Silvestre continuó explicando que cada una de sus actividades, como entrenar y establecer metas claras, contribuye a su desarrollo profesional, y destacó que cantar es su pasión. De hecho, incluso agregó que "a foto en el gimnasio solo es disciplina·. En las últimas semanas se intensificaron las búsquedas de Christian Nodal, Cazzu y Ángela, tres nombres que se vincularon a raíz de los rumores sobre una supuesta infidelidad del sonorense a la exitosa trapera argentina con la hija de Pepe Aguilar.

Mensaje de Ángela Aguilar

Cuestionó el mundo del espectáculo

Una de las partes más controversiales fue un comentario que algunos internautas interpretaron como una indirecta hacia todo el hate que recibe en internet, donde la han acusado de haber sido una amiga traidora por la aparente cercanía que tuvo en su momento con la madre de la hija de Nodal. Sin embargo, los puntos de vista de los usuarios volvieron a dividirse entre quienes la apoyan y quienes la califican de "falsa".

"He entendido algo este año y algunos meses: cuando el espectáculo es el negocio, la verdad estorba. El ruido se monetiza. La distorsión entretiene y el alma incomoda… mucho. Porque cuando una narrativa está diseñada para sostenerse en el escándalo, la verdad no siempre es suficiente para frenarla", puntualizó. Ahora te toca a ti: ¿a qué crees que se refiere exactamente la prima de Majo Aguilar?

