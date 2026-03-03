¿Está grave? Gabriel Soto revela detalles del accidente en casa que sufrió su hija y la llevó al hospital

Ciudad de México.- El reconocido actor y excantante mexicano, Gabriel Soto, recientemente decidió romper el silencio y revelar detalles del estado de salud de su hija, Elissa Marie Soto Bazán, a un par de días que se informó que tuvo que ser ingresada al hospital de emergencia, a causa de un terrible accidente en casa, ¿será acaso que la menor de edad se encuentra grave por este motivo?

Hace un par de días, la querida actriz y madre de Elissa, Geraldine Bazán, reveló que mientras que estaba con sus hijas, ina de ellas sufrió un fuerte golpe en la ceja, por lo que tuvieron que irse de urgencia al hospital, en donde le pusieron varias puntadas: "Más o menos como a las 9 o 10 de la noche, como estaban con ella, respondió y afortunadamente estamos muy cerca del hospital, la llevó al hospital y no pasó a mayores… Le quitan las puntadas el viernes, el proceso de un golpe, es mi hija y se siente horrible".

Ahora, en entrevista para el programa Hoy, el reconocido galán de melodramas de Televisa, declaró que todo pasó al jugar con su hermana y su perrito, el cual por desgracia se le puso muy cerca a Elissa y sin darse cuenta se tropezó con este, pasando el mencionado accidente: "Estaba jugando, se tropezó con el perrito, se pegó con un buró, sí se abrió la ceja, fueron unas puntadas La lesión fue en la ceja, por lo que fue necesario que recibiera algunas puntadas. No hubo mayores complicaciones y que la atención médica fue oportuna".

El actor de Mi Camino Es Amarte, declaró que le hablaron en cuanto pasó todo, pero que no fue nada grave y por eso, para cuando regresó de su viaje, ya estaba en su hija en casa con Bazán, recuperándose, destacando que pudo haber sido algo peor, pero resultó ser el mejor de los casos: "Me hablaron, no estaba yo en México, ya cuando regresé ya habían salido del hospital. No pasó a mayores que es lo bueno, gracias a Dios, pudo haber sido en el ojo o algo más grave

Está bien, que es lo importante. Ahorita están con su mamá, pero he estado en contacto todo el tiempo con ella. Está bien, no pasó a mayores… Una caída de muchas que nos pasan en la vida

Gabriel Soto habla sobre el accidente que sufrió su hija en casa. pic.twitter.com/UuQU6n09MX — Programa Hoy (@programa_hoy) March 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui