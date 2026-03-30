Llegan a la Casa Azul Meryl Streep y Anne Hathaway para firmar autógrafos de la película 'El Diablo Viste a la Moda 2'

Ciudad de México.- La emoción entre los fans de El Diablo Viste a la Moda se intensificó en Ciudad de México. Desde muy temprano, los fanáticos de la cinta llenaron inmediaciones de la calle de Londres, en Coyoacán, en la famosa Casa Azul, debido a la presencia de Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes acudieron al lugar para promocionar la segunda parte de la famosa película.

Han transcurrido ya 20 años desde el estreno la película de David Frankel, cineasta que, regresa con el elenco original para narrar qué fue de la vida de sus protagonistas; Andy Sachs, Miranda Priestly y Emily Charlton, así como qué fue del destino de Runway, la revista que unió los caminos de las protagonistas.

Así han lucido Anne Hathaway y Meryl Streep este día en la capital mexicana, durante la promoción de su más reciente película, El Diablo se viste a la moda.



¡Espectaculares! ? Ambas se han mostrado felices, sonrientes y muy accesibles con los medios de comunicación. uD83CuDFACuD83DuDCF8 pic.twitter.com/SSmJcNtHmM — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) March 30, 2026

Es por ello que Streep y Hathaway viajaron a la capital mexicana, lo que generó grandes expectativas entre sus fans, quienes aguardaban con ansias afuera de las instalaciones del Museo de Frida Kahlo, en búsqueda de capturar alguna foto de las actrices y, con suerte, obtener un autógrafo.

Ambas se han mostrado felices, sonrientes y accesibles con los medios de comunicación y con sus fans.

Fuente: Tribuna del Yaqui