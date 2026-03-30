"Quería empezar en el lugar donde comenzó mi carrera": Kany García arranca su gira en México; anuncia colaboración con Yuridia

Ciudad de México.- La famosa cantautora puertorriqueña Kany García anunció el arranque de su gira Puerta Abierta, que iniciará en abril desde México, el lugar donde, en palabras de la cantante, "empezó todo" como artista; a su vez busca lanzar un mensaje de "amor y diversidad" frente a estos tiempos marcados por "violencia y odio".

"Yo lo que quiero es que la gente se lo pase increíble y que… desconecten por un rato porque estamos viviendo tiempos bien violentos y después donde esa violencia también recae en discursos de divisiones y de un montón de odio. Me gusta crear un tipo de burbuja donde todo es diversidad, amor, vulnerabilidad, felicidad y alegría", dijo la cantante.

La cantante afirmó sentirse "emocionada" por su regreso a tierras mexicanas, lugar dio inicio su su carrera y en el que pudo vivir "noches increíbles", como su última actuación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

Con aires de nostalgia, García recordó que allí "empezó de cero" sin tener ni "una canción", por lo que siente cierta "complicidad" diferente con el público mexicano.

Es la gira más planificada de mi carrera y quería empezarla en el lugar donde comenzó mi carrera, y eso fue aquí. Entonces, cuando pensábamos en eso, en dónde comenzar y dónde finalizar, creía importante arrancar en ese primer país, que fue mi segunda casa: Ciudad de México", subrayó.

La cantante aseguró un espectáculo en el que espera ser el "reflejo de lo que la gente vive y padece" mediante un lenguaje accesible para todos los públicos.

Colaboración con Yuridia

La cantante confirmó que el próximo 9 de abril se presentará el sencillo Puerta Abierta, que cuenta con la colaboración de Yuridia, a quien, según menciona la cantante puertorriqueña, admira profundamente por su fuerza vocal y la conexión que logra tener con el público.

"La canción fue pensada especialmente para la voz de Yuridia", expresó la cantante.

El proyecto musical surge por el interés de explorar el regional mexicano, tras sus colaboraciones con otros artistas mexicanos como Carín León, Christian Nodal y Edén Muñoz.

Fuente: Tribuna del Yaqui