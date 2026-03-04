Joanna Vega-Biestro se va contra Saskia Niño de Rivera por entrevista que involucra a Carmen Salinas

Ciudad de México. - A raíz de que salió a la luz la entrevista de Beto en el pódcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, se desató una fuerte controversia luego de que, en un fragmento, acusara a la fallecida actriz de Televisa, Carmen Salinas, de practicar supuestos rituales satánicos con niños. Evidentemente, varias figuras del medio que no dieron crédito a estos señalamientos salieron en defensa de la creadora de Aventurera.

Ahora a esta lista se suma Joanna Vega-Biestro; sin embargo, en lugar de dirigirse únicamente contra Beto, a quien criticó con severidad, también señaló a Saskia, responsabilizándola por abordar un tema tan delicado en el que, además, se mencionan nombres de personas que ya no pueden ofrecer su versión de los hechos. Asimismo, consideró que ciertos pasajes del relato resultan poco lógicos y carecen de sustento.

"Nos han explicado que busca tratar de encontrar el fondo del porqué son como son las personas que decide entrevistar. En el caso de esta entrevista, hay cosas que no hay manera de poder creer… ¿Un niño de 11 años rentando un departamento en Polanco?", expresó Vega-Biestro en el programa Sale el Sol y, al igual que otros artistas, aseguró que las acusaciones contra Carmen Salinas no son más que falsas.

Saskia Niño de Rivera

Cabe señalar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la influencer no ha respondido a estos señalamientos; sin embargo, en caso de que lo haga, te actualizaremos en TRIBUNA. Además, la conductora de Imagen TV dejó entrever que Niño de Rivera careció de ética al prestar su espacio para este tipo de declaraciones. En lo que respecta a María Alvarado, dirigió su inconformidad hacia el criterio editorial que, a su juicio, manejó mal la creadora de contenido.

"Todo lo que ha hecho atrás y las otras entrevistas que ha realizado, no nos metemos en eso, simplemente en este tema porque además son los clics que están dando a conocer. Le está dando voz en contra de una persona que, hoy por hoy, ya no se puede defender, con este proyecto", afirmó Joanna Vega-Biestro."El criterio de edición fue lo que la perjudicó: o quitas todos los nombres o los dejas (…) Al dejar un nombre, que no me diga que no se imaginó que iba a generar polémica y tan reparó que editó", concluyó Alvarado.

Fuente: Tribuna del Yaqui