VIDEO: Sergio Mayer rompe en llanto en 'La Casa de los Famosos' y ¿pide abandonar el reality?

Ciudad de México.- El reconocido actor y político mexicano, Sergio Mayer, está dando mucho de que hablar, debido a que recientemente en redes sociales se filtró el video en el que se ve como el famoso artista rompe en llanto durante un momento muy emocional dentro de La Casa de los Famosos, por lo que ¿pidió abandonar el reality show de Telemundo a dos semanas encerrado?

En medio de las dinámicas polémicas dentro del reality show y sus intensos momentos, como su pelea fingida con el peruano, Fabio Agostini, Mayer, este miércoles 4 de marzo, volvió al centro del escándalo por algo más intenso que un pleito o una nominación, sino por abrir su corazón y enviarle un mensaje a su hija mayor, Antonia Mayer Camil, lamentando no poder estar para ella en este momento tan importante en que se va de México: "Antonia, mañana te vas a Londres con mami, te vas a estudiar. No sé cuándo te vuelvo a ver. Te juro, te prometo que en cuanto salga de aquí me voy a verte mi amor".

Al confesar que la joven de 19 años, al lado de su esposa, Isaabela Camil pronto se irán a Reino Unido, comenzó a temblarle la voz mientras resistía el llanto, y le pedía que se mantuviera a salvo que lamentaba no poder ir con ella y estar a su lado en este momento tan importante, pero pensaba en ella: "No me puedo ir contigo, no te puedo acompañar. Yo sé que esta es tu primera experiencia así sola. Cuídate mucho Antonia, vas a estar solita en Londres y aquí voy a estar pensando en ti".

Estoy ya lo había hecho Sergio Mayer en la casa de México… ja ja ja! Eso no lo sabe Fabio y que pena que se preste a las estupideces del señor de 60 años que ya no sabe cómo llamar la atención y figurar… Hueva Mayer #LCDLF6 pic.twitter.com/vFPd8NUGNB — Jay Nicandro (@KellerWiser) March 1, 2026

Entre lágrimas, el actor de La Fea Más Bella, le pidió a su pequeña que se quedara lo más cerca posible de su madre, que no se separaran cuando estuvieran juntas y una vez que Issabela tuviera que volver a México, siempre esté presente y le llame cada día para darle razón de ella: "Por favor, no te separes de mami ahora que estés allá, escucha todo lo que te diga y estate pendiente. Cuídate mucho, por favor comunícate con mami y estate pendiente todos los días. Perdóname por no haber podido estar contigo en este momento tan importante de tu vida".

Finalmente, Sergio le prometió a su hija una vez más, que ya sea que saliera en la final o fuera expulsado antes de eso, lo primero que haría sería tomar el primer vuelo posible a Londres para ir a verla, destacando que estaba sumamente orgulloso de la mujer en la que se convertía: "Te juro por Dios que en cuanto salga de aquí lo primero que voy a hacer es ir a verte. Estoy orgulloso de ti, sé que lo vas a hacer estupendamente bien y eres una guerrera, una chin... y estoy muy orgulloso de ti".

