Hija de Carmen Salinas rechaza disculpas de Saskia Niño de Rivera y revela que prepara demanda

Ciudad de México.- La reconocida María Eugenia Plascencia, que es la hija mayor de la fallecida actriz de melodramas mexicana, Carmen Salinas, acaba de brindar una entrevista en la que dejó muy en claro que no va a perdonar a la polémica activista, Saskia Niño de Rivera, pues fue muy tajante al momento de rechazar las disculpas que le envió por vincular a su madre en rituales satánicos, incluso, ha revelado que prepara demanda en su contra.

Como se sabe, en una entrevista para Venga la Alegría y otros medios de comunicación, Saskia el pasado jueves 5 de marzo, aseguró que lamentaba el error de edición y que no se le quitara el nombre de la actriz de Televisa, pidiendo una disculpa por su parte en el tema de edición: "Una disculpa pública en este momento para la familia y para quien sea que haya visto afectado por este error desafortunado editorial que tuvo el capítulo. Que sí quiero aclarar algo y es que yo no dije lo dijo alguien más".

Ahora, para reporteros del matutino de TV Azteca, María Eugenia este viernes 6 de marzo, rechazó de manera contundente que haya sido sincera en su disculpa la hermana de Sofía Niño de Rivera, dejando en claro que sabía bien lo que hacía, y esa disculpa no limpia el nombre de su madre: "No le creo, porque sabe lo que hace y lo que va a poner. Es obvio que tiene que checar qué va a mandar a su programa. Una disculpa no borra todo lo que se dijo de mi mamá. Una cosa es que lo diga y otra cómo va a limpiar el nombre de mi mamá. Yo tengo que ver cómo limpiar bien el nombre de mi mamá".

Saskia Niño de Rivera ofreció una disculpa pública a la familia de Carmen Salinas luego de la polémica generada por un fragmento de su podcast Penitencia.

uD83DuDCF9: Alejandro Isunza/Laura Palmer pic.twitter.com/49w4PmmyVj — @TVNotasmx (@TVNotasmx) March 5, 2026

Con respecto a actuar de manera legal, María Eugenia declaró que con sus abogados, están viendo por que vía y bajo que cargos van a demandar a Saskia, dejado en claro que tanto ella como los nietos de la actriz de Mi Corazón Es Tuyo les ha afectado demasiado, incluso dice que en su salud física la ha pasado mal: "Estamos viendo el caso con mis abogados, para ver, por donde demandar, o sea, porque la verdad sí tengo que hacer algo, nos ha hecho mucho daño moral. Mis hijos han andado deprimidos… me he sentido con mareos de tanto coraje y tanta injusticia que han hablado".

Con respecto a que Emiliano Aguilar hablara del tema arremetiendo en contra de Carmen, declaró que lamentaba la situación debido a que el joven no conoció a Salinas y su abuelo, Antonio Aguilar, fue uno de los que siempre tuvo mucho cariño por su madre: "Y qué mal que lo haga, porque ni siquiera conoció a mi mamá. Mucha gente se quiere colgar de mi mamá, ni siquiera la conoció y su abuelito de él quiso mucho a mi mamá".

¡Van contra ella! La hija de Carmen Salinas arremete en contra de Saskia Niño de Rivera, pues no acepta las disculpas que ofreció la influencer. uD83DuDC40uD83DuDCA5#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

.uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVOhttp://bit.ly/VivoVLA pic.twitter.com/enNOVA7JyJ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui