Timothée Chalamet en el centro de la polémica por comentarios sobre ballet y ópera (VIDEO)

Los Ángeles, Estados Unidos.- Nuevamente el actor de Hollywood Timothée Chalamet se encuentra envuelto en una fuerte polémica. Hace unos días su nombre ya había sido tema de conversación después de perder el premio a Mejor Actor del Sindicato de Actores frente a Michael B. Jordan, por su trabajo en Sinners. Sin embargo, ahora enfrenta una controversia mayor, ya que está siendo criticado por integrantes de dos ámbitos muy representativos del arte: el ballet y la ópera.

Todo comenzó con una opinión que emitió durante una charla con su colega Matthew McConaughey en la Universidad de Texas, donde comentó algo que muchos interpretaron como un ataque directo hacia quienes se dedican a estas disciplinas. La situación resultó aún más llamativa porque su propia familia ha estado ligada al mundo de la danza por generaciones: su abuela bailó en el New York City Ballet, su madre también formó parte de esa compañía y su hermana ha mostrado interés por el baile desde pequeña.

"No quiero trabajar en el ballet, la ópera o cosas que digan: 'Mantengan esto vivo, aunque ya a nadie le importa'. Lo digo con respeto a toda la gente del ballet y la ópera", expresó el actor. Tras la reacción que generaron sus palabras, algunos señalan que intentó bajar el tono de la polémica con una broma. "Acabo de perder 14 centavos de audiencia. Me metí en problemas sin razón", comentó entre risas. No obstante, las críticas no se detuvieron.

Timothée Chalamet

El novio de Kylie Jenner no ha vuelto a pronunciarse públicamente sobre el tema. Sin embargo, varias figuras del mundo de la danza sí reaccionaron. Uno de ellos fue el bailarín colombiano Fernando Montaño, quien lo invitó a ser más consciente con sus declaraciones, señalando que la forma en que se expresan las ideas influye mucho en cómo son percibidas por los demás. La polémica también llegó a México, donde el bailarín Isaac Hernández respondió directamente al actor en redes sociales: "¿A nadie le importa? @tchalamet… A nosotros sí".

Otra de las respuestas más contundentes fue la de Megan Fairchild, bailarina principal del New York City Ballet, quien cuestionó el comentario del actor: "Ni siquiera es la idea de que haya desestimado el ballet y la ópera lo que me molesta; es la sugerencia de que él tenía el talento y la aptitud para dedicarse a estos campos artísticos de nivel olímpico en primer lugar. ¡Timmy, no me di cuenta de que eras un bailarín o cantante de ópera de clase mundial que simplemente decidió no perseguirlo porque la actuación es más popular!", expresó.

Fuente: Tribuna del Yaqui