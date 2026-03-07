Rumores de romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé tras encuentros en Madrid y París

Madrid, España. - Diversos medios locales y varios fans curiosos aseguran que probablemente la exitosa actriz de la serie de Élite, Ester Expósito, podría estar saliendo con el futbolista francés Kylian Mbappé Lottin. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, la noticia continúa generando comentarios, y han surgido presuntas pruebas, como lo presume la revista QUIEN, donde aseguran que las estrellas del espectáculo y del deporte, respectivamente, fueron captadas juntas en Madrid y París en una actitud cariñosa, incluso con un beso.

Uno de los primeros reportes comenzó con las declaraciones del francés Aqababe, quien mencionó que las personalidades se encontraron el 25 de febrero de 2026 en Madrid. De hecho, en diversas plataformas como X (antes Twitter) circulan varias fotografías donde presuntamente aparecen juntos, como una en el bar Pullman, en Francia, y testigos indican que efectivamente pasaron la noche en ese lugar. Sin embargo, reiteramos que se desconoce la autenticidad de este material.

"Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas les vieron ayer en el bar Pullman (el décimo cielo) besándose durante toda la noche", publicó el bloguero Aqababe. Cabe señalar que Ester asistió a Le Grand Dîner du Louvre y, precisamente en Instagram, subió varias fotos en París; una de ellas llamó la atención, ya que aparece en una mesa lista para dos comensales, aunque en ningún momento reveló la identidad de su acompañante.

Ester Expósito

Lo anterior provocó que se intensificaran las habladurías, porque hay quienes creen que es una señal. En lo que respecta al deportista, sigue en el país de la Torre Eiffel recuperándose de un esguince de rodilla. En 2024, Expósito asistió al concierto de Travis Scott en el entonces Wizink Center de Madrid muy bien acompañada por Vinicius Jr., quien curiosamente es compañero de Mbappé; justo ahí quedó en evidencia que se llevan más que bien.

Recordemos que la amiga de Danna Paola mantuvo un notorio noviazgo con Alejandro Speitzer, quienes empezaron a salir en 2019 y terminaron en junio de 2021. El amor nació cuando trabajaron juntos en la serie Alguien tiene que morir y confirmaron el vínculo amoroso en 2020. Tras la ruptura, comenzaron los rumores al ser captados en eventos públicos por separado, y después salieron a corroborar que ya se habían separado.

Fuente: Tribuna del Yaqui