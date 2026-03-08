Gonzalo Hevia, vinculado en el pasado con Belinda, estaría "profundamente enamorado" de Emma Watson

Ciudad de México.- Como te informamos con anterioridad en TRIBUNA, todo parece indicar que la actriz británica que interpretó a Hermione Granger en la exitosa saga de películas Harry Potter está estrenando romance con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, algo que llamó especialmente la atención porque supuestamente es exnovio de la talentosa actriz y cantante Belinda.

Más allá de las críticas que ha recibido en redes sociales el heredero del Grupo Bal, fuentes internacionales como Daily Mail aseguran que el hombre se encuentra bastante enamorado de la también activista. En realidad, se trata de una persona que, de manera anónima, le reveló algunos detalles de este vínculo amoroso que es prácticamente oficial, pues asegura que la familia de él ya conoce a Emma Watson.

"Considerado ampliamente como uno de los solteros más codiciados de México, Gonzalo ahora parece estar profundamente enamorado y, según se informa, toma en serio su relación con Emma, habiéndola presentado ya a sus padres", compartió Daily Mail. Es necesario agregar que, según Quién, ambas personalidades llevan saliendo desde diciembre de 2025 y se les captó juntos por primera vez en Courchevel, en los Alpes franceses.

Gonzalo Hevia Baillères

Con respecto a Belinda, evidentemente ella se mantiene al margen de la situación, a pesar de que los internautas ya hasta le dejaron varios comentarios a la estrella de Hollywood mencionando específicamente la canción Heterocromía, donde la protagonista de telenovelas critica a Gonzalo Hevia y a su familia, tomándolos como parte de la aristocracia mexicana y calificando a este grupo como clasista.

#Nacional | Marcha #8M EN VIVO: Sigue el MINUTO a MINUTO de las movilizaciones feministas en todo México uD83DuDEBAuD83DuDC9CuD83DuDD34https://t.co/zd8NZXTR09 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 8, 2026

Cabe resaltar que la española y Baillères nunca formalizaron su noviazgo; incluso, basándonos en el tema musical, ella no llegó a conocer a la progenitora del empresario, Teresa Baillères Gual. En TRIBUNA nos mantendremos al pendiente de cómo avanzan estos rumores entre la joven de 35 años y el nieto del fallecido magnate Alberto Baillères. Ahora te toca a ti, ¿qué opinas de esta relación?

Fuente: Tribuna del Yaqui