Acusan a hijo del actor de 'Vecinos' de violencia contra su ex: "Estuve a punto de no poder estar aquí"

Ciudad de México. - Justo en el Día Internacional de la Mujer, una joven denunció públicamente a Pablo Ailekh Duarte, hijo del actor y comediante Pablo Valentín, quien interpreta al icónico Pedro en la popular serie de Televisa Vecinos. La joven asegura haber vivido violencia física, psicológica, verbal y económica al lado de este hombre, y además adjuntó fotografías de los golpes que supuestamente le propinaba.

De hecho, la fémina, identificada como Daniela Arcega, publicó en su perfil de Facebook que Ailekh Duarte solía amenazarla desde hace un año, cuando todavía eran pareja, para que no contara esta situación un 8 de marzo; de lo contrario, según el hijo del actor jalisciense, habría consecuencias. Incluso reveló Dani que no fue la única, ya que esta persona le confesó en su momento que había hecho la misma advertencia a sus exparejas anteriores.

"Hace un año me dijiste que, si llegaba a subir algo respecto al 8M, me ibas a terminar; incluso te atreviste a confesar que a todas tus exnovias las obligabas a no hablar ni subir nada en apoyo al 8M, mencionabas con tanto orgullo que todas te habían hecho caso y que yo no iba a ser la excepción, porque si no 'iba a ver lo que me ganaba de tu parte', amenazándome como siempre", puntualizó Arcega.

La joven subió algunas fotografías de los supuestos golpes

Facebook de Daniela

Ella decidió guardar silencio varios meses por su cuenta, ya que temía arruinar la carrera de su ex, algo que él le decía constantemente durante su relación sentimental. Por último, finalizó su mensaje aclarando que no lo hace por venganza, sino porque estuvo a punto de no poder estar "aquí para contarlo", enfatizó. Es necesario destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el presunto responsable no ha emitido ningún comentario al respecto.

Un poco sobre Pablo Ailekh Duarte

Según información en línea, es actor, cantante y creador de contenido; suele compartir parte de sus actividades y se presume que estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. De lo único que se tiene certeza en el ámbito laboral es que participó en la producción Despierta, haciendo el papel de un mesero. Por el contrario, su progenitor, Pablo Valentín, además de Vecinos, tiene en su historial melodramas y series como RBD: La familia. Un gancho al corazón, Los exitosos Pérez, Los simuladores, entre otros.

Fuente: Tribuna del Yaqui