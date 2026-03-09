Asesinaron a exintegrante de 'La Voz': Fan la atacó brutalmente al dar autógrafos tras concierto

Orlando, Estados Unidos.- La reconocida exintegrante de La Voz y cantante en ascenso, Christina Grimmie, por desgracia perdió la vida a sus tan solo 22 años de edad, debido a que recientemente se reveló que fan la asesinó mientras que ella se encontraba firmando autógrafos tras dar un concierto en Orlando, Estados Unidos. En los informes se ha dicho que el hombre solamente la atacó brutalmente por la espalda.

El pasado 10 de junio del año 2016, Grimmie fue invitada a formar parte del concierto de la banda Before you exit, y después de que este concierto finalizó, la cantante también fue rodeada por varios fans que le comenzaron a solicitar que le dieran su autógrafo, por lo que ella accedió felizmente a convivir con los fanáticos que se estaba creando ella en su carrera, que prometía seguir creciendo.

Pero, desgraciadamente, según indicaciones de los reportes policíacos, mientras que ella estaba firmando y conviviendo con sus seguidores, un hombre se acercó por detrás de ella y de un momento a otro, sacó su arma de fuego y comenzó a disparar a corta distancia por la espalda de la mujer, impactando contra ella en varias ocasiones. Ante esto, los paramédicos del lugar actuaron con rapidez para llevarla al hospital más cercano, sin embargo, pese a todos los intentos, horas después de los hechos se confirmó su deceso por la gravedad de sus heridas.

Grimmie y su asesino. Internet

Lamentablemente, después de todo lo sucedido, el hermano de la cantante se enfrentó al agresor de su hermana, que se llamaba, Kevin James Loibl, y este atemorizado de las represalias, sacó una segunda arma y simplemente se disparó para acabar con su vida ante los cientos de asistentes que aún se mantenía en el lugar, que fueron testigos de dos terribles muertes en un mismo momento. Aunque en un inicio no se conocieron las causas, tiempo después se confirmó que el asesino, era un admirador obsesivo en redes sociales que tenía la intérprete.

A casi una década de la terrible tragedia, los familiares y amigos cercanos, de quién fue integrante del equipo de Adam Levine en la mencionada edición estadounidense, siguen recordándola y alzando la voz para aumentar la seguridad de las estrellas en eventos públicos como este.

Fuente: Tribuna del Yaqui