A 10 años de su partida, el legado de Michael Jackson sigue intacto

Ciudad de México.- La noticia se dio a las 14:44 en Los Ángeles. TMZ, web especializada en información sobre famosos, anunciaba la muerte de Michael Jackson a los 50 años tras sufrir un paro cardíaco, un suceso que aún estremece a sus millones de admiradores en todo el mundo.

El genial y excéntrico Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 por sobredosis de anestésicos en su mansión alquilada cerca de Bel Air. Su deceso provocó un terremoto mediático sin precedentes.

La autopsia reveló que una dosis excesiva de medicinas con una alta presencia de benzodiazepina, compuesto empleado para tratar el insomnio y la ansiedad, causó el fallecimiento.

El médico personal del artista, Conrad Murray, reconoció que, tras inyectar los sedantes al artista aquella mañana, abandonó la habitación donde se encontraba para atender unas llamadas. A su regreso, se encontró a Jackson inerme y sin pulso sobre la cama.

Murray fue sentenciado a cuatro años de cárcel en 2011 por homicidio involuntario. Nada, al menos en la esfera pública, hacía presagiar ese final.

Apenas tres meses antes, Michael Jackson había anunciado su regreso a los escenarios para julio con un evento de despedida compuesto por 10 conciertos en el O2 Arena de Londres (la cifra aumentó hasta 50 por la fuerte demanda) que llevaba por nombre "This is It" (Esto es todo), un título de lo más premonitorio.

"Estas serán las funciones con las que se bajará el telón", señaló el artista, muy delgado y con aspecto frágil durante su breve intervención.

"This is It" iba a ser el broche de oro a la carrera de Jackson, su regreso por todo lo alto tras años de ausencia en los escenarios, un declive en el que se vio sumido tras ser acusado de pederastia y llevado a juicio en 2005.