A 18 años de su amorío en 'La Academia', captan juntos ¡a Raúl y María Inés!

Ciudad de México.- Luego de un polémico y sonado romance mientras ambos participan en la Primera Generación del reality show musical, La Academia, captaron juntos nada más y nada menos que a María Inés Guerra y Raúl Sandoval.

Los exacadémicos protagonizaron un tórrido romance en el 2002, cuando ambos concursaban en el programa de TV Azteca. Al parecer, usuarios no olvidan lo que una vez fue, ya que al difundirse las imágenes de su reunión, las redes estallaron.

Sin embargo, no se trataría de algo romántico, ya que según rumores, la reunión solo sería para afinar detalles de una posible gira musical de la Primera Generación del reality.



Cabe recordar que a pesar de que en 2017 se reunieron para dar un concierto en el Auditorio Nacional, terminó siendo un fracaso ya que los escándalos entre algunos exacadémicos como Myriam y Toñita, le restaron protagónico al evento.

Ambos fueron captados por la revista TVNotas en una conocida plaza al sur de la Ciudad de México. Se reunieron con el mánager de Raúl.

De lo que se sabe de la posible gira, es que algunos no podrán ser parte del proyecto. Myriam, por su parte, se cree que no participaría debido a sus problemas personales con otros cantantes. Yahir, probablemente tampoco debido a su apretada agenda de trabajo.



Los que aún no han confirmado son Víctor García y Nadia, sin embargo, tampoco han declinado la oferta.

Pese a 'trabas', se dice que es bastante probable que se concrete alguna reunión, ya que los exparticipantes buscan consentir a sus fanáticos y darles una probadita de nostalgia, a 18 años de que estuvieran en la cima del rating en la televisión.

María Inés y Raúl Sandoval fueron seleccionados de entre más de 50 mil personas en todo México para formar parte de los catorce alumnos en el reality show musical La Academia en el 2002. Esa generación fue una de las más exitosas y, gracias a ella, el reality sigue vigente actualmente.

Hace unos años, al ser cuestionada sobre el romance que vivió con 'El Cachanilla', María Inés declaró:

Fue de lo más sonado, fueron de las cosas más bonitas y también de las que más me afectaron en su momento porque después ya no anduvimos y entonces en la gira me aventaron hasta jitomatazos, literal en Mexicali me aventaron jitomates en el escenario... fue padrísimo, es parte de La Academia los romances y yo creo que siempre nos vamos a tener un cariño especial, respetando obviamente a nuestras familias, a nuestras respectivas parejas, pero estuvo padrísimo y fue algo inolvidable", mencionó.