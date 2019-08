Al borde del llanto, mamá de Bazán pide disculpas a Julián Gil

Ciudad de México.- La madre de Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz, pidió una disculpa al actor Julián Gil, luego de haberlo atacado por supuestamente asegurar que este tachó de infiel a su hija, a lo que esta aseguró que los verdaderos culpables eran Gabriel Soto e Irina Baeva.

La verdad ofrezco una disculpa porque me excedí en mis comentarios, porque yo siempre soy de corazón, pero apenas estaba recién enterada de lo que estaba pasando, de lo que se había dicho y me sentí muy”, mencionó.

Tras dos años de peleas entre Gabriel Soto, Geraldine Bazán, Julián Gil y Marjorie de Sousa, por fin Rosalba aclara algunas cosas al respecto.

Además otra cosa que quiero aclarar lo que dije de Gabriel que algún día él me va a mantener cuando este viejita, no, no te preocupes yo tengo mi pensión y hasta la fecha no he necesitado de mi hija ni de mi hijo”, agregó.