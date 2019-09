A 2 meses de terminar noviazgo, hija de Angélica Rivera presume a nuevo galán

Nueva York, Estados Unidos.- A poco más de dos meses de haber terminado su relación sentimental con Juan Pablo Gil, todo indica que Sofía Castro se ha dado una nueva oportunidad en el amor.

A pesar de que la hija mayor de Angélica Rivera es muy reservada con su vida sentimental, la joven compartió una imagen que ha despertado la duda con respecto a su vida amorosa.

En la fotografía, la joven aparece posando con una gran sonrisa y junto a ella un joven, que está con el rostro cubierto con un corazón, tal como Sofía hacía al inicio de su relación con Gil, junto al imagen, la joven actriz expresó:

I fell in love in New York City (Me enamoré en la ciudad de Nueva York)”.