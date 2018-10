A 20 años de 'Hit me baby one more time', esto dice Britney Spears a sus fans

Estados Unidos.- Corría el año de 1998, una gran cantidad de precursores del pop defendía sus propuestas y el nacimiento de una estrella adquiría la forma de una pieza musical: Hit me baby one more time.

El 23 de octubre de 1998 llegó a la escena internacional una de las canciones que marcarían un antes y después en la industria, así como el debut de una joven intérprete que rompería récords, llenaría estadios y que se convertiría en un referente de la música pop: Britney Spears.

A dos décadas de haber estrenado Hit me baby one more time, Britney Spears se siente más que agradecida por lo lejos que el tema la ha llevado en su carrera, una realidad que vive, en gran medida, gracias a la fidelidad de sus admiradores.

Es difícil expresar con palabras lo que este día significa para mí. Hace 20 años, el mundo escuchó mi música por primera vez! Muchísimo ha pasado desde entonces... Pero lo que realmente quiero decir es gracias a mis increíbles fans, quienes han estado ahí desde el día uno. Su apoyo a lo largo de los años ha significado absolutamente el mundo para mí. Los amo a todos!", escribió la cantante en sus redes sociales.

Las emotivas palabras de la 'Princesa del Pop' acompañan un clip compuesto por imágenes del detrás de cámaras de la grabación del video de Hit me baby one more time.

Hace 20 años, Britney Spears viajó a Estocolmo, Suecia, para internarse en el estudio de grabación por alrededor de 10 días y dar vida a Hit me baby one more time.

El tema fue producido por el reconocido Max Martin y, de acuerdo con Billboard, fue lanzado unos cuantos meses antes de que se estrenara el álbum debut de la intérprete, el cual se tituló igual que la canción. El sencillo se convirtió en el tema número uno de las listas de popularidad.

Toda la canción trata del estrés por el que pasamos como adolescentes. Supe que era una gran canción. Era diferente y la amé. (Sin embargo) No puedes predecir cómo será recibida una canción", compartió Britney a The Guardian sobre Hit me baby one more time.

Según dicho diario, Max Martin envió en un principio el tema al conocido trío de R&B TLC, compuesto por las cantantes Tionne ‘T-Boz’ Watkins, Lisa Lopes y Rozonda Thomas, quienes lo rechazaron, ya que argumentaban que la letra aludía a la violencia doméstica.

Asimismo, el compositor y productor le propuso el tema a la cantante sueca Robyn, pero tampoco sucedió nada.

Finalmente, Hit me baby one more time fue convertida en un hit por la voz de Britney Spears.