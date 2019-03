A 3 años de la muerte su madre, Louis Tomlinson pierde a su hermana menor

Ciudad de México.- El exintegrante de One Direction, Louis Tomlinson, se encuentra devastado por la muerte de su hermana 'Fizzy', Felicité Grace, que sufrió un ataque al corazón el pasado miércoles en su estudio en Londres, informa la revista The Daily Star.

Al momento del ataque la joven de 18 años fue socorrida por un amigo que marcó inmediatamente al número de emergencia, pero cuando llegaron los paramédicos, ya era demasiado tarde. La revista The Sun publicó que la joven sufría de depresión, ansiedad y adicción.

'Fizzy' era modelo e influencer ya que contaba con más de 1 millón de seguidores en Instagram y 450 mil en Twitter.

Una fuente cercana a la familia del cantante informó a la revista británica Mirror:

Esta es una tragedia muy grande y todos quieren estar ahí para Louis, quien es el líder de su familia desde la pérdida de su madre y siempre ha estado ahí para todos sus hermanos".

Tomlinson había perdido a su madre Johannah Deakin de 42 años en 2016 por un tipo de Leucemia muy agresiva y como homenaje le escribió la canción Two Of Us, que lanzó el pasado jueves 7 de marzo.

El cantante junto a su hermana y su madre

Por ahora el artista no ha dado una declaración oficial, pero ya canceló la presentación de su nuevo sencillo en el concierto de la BBCR1 este viernes.