A 30 años, Jorge Muñiz revela datelles de su error en el Himno Nacional

Ciudad de México.- Este año Jorge ‘Coque’ Muñiz cumplirá 3 décadas desde aquel día en que no se supo el Himno Nacional previo a la pelea del boxeador Jorge ‘El maromero’ Paez.

A tantos años de distancia y más allá de verlo como un error en su carrera, 'Coque' afirmó que quizá haber vivido ese desagradable momento le trajo más cosas positivas que negativas.

Ahora lo veo de otra manera, en ese momento sí me preocupe, porque no sabía que iba a pasar, pero ahora con los años de distancia creo que fue algo que me ayudó a madurar y a poner los pies en la tierra y saber desde temprano que los errores siempre le pueden ocurrir a cualquiera y eso hace que yo me exija siempre más", detalló en entrevista con El Universal.