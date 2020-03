A 54 años de la polémica frase de John Lennon: "Somos más popular que Jesús"

Ciudad de México.- Fue un día como hoy, 4 de marzo, pero de 1966 cuando John Lennon causó una revolución tras sus polémicas palabras, sobre que The Beatles era "más popular que Jesús".

Hace 54 años la periodista británico, Maureen Cleave, entrevistó a la legendaria banda bajo el título del reportaje '¿Cómo vive un Beatle?'.

En las declaraciones de Lennon, también expresó que el cristianismo se acabaría antes que el rock and roll y señaló que el problema venía de los apóstoles de Jesús, puesto que resultaban ordinarios.

El Cristianismo se irá. Desaparecerá y se encogerá. No necesito discutir sobre eso, tengo razón y voy a tener razón. Nosotros ahora somos más populares que Jesús, no sé qué se irá primero, si el rock and roll o el Cristianismo. Jesús estaba bien pero sus discípulos eran ordinarios, son ellos los que para mí lo arruinan", dijo Lennon en 1966.