A Emilio Osorio le 'llueven' propuestas de hombres tras su papel como gay

Ciudad de México.- Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, ha tenido gran éxito en su incursión en la pantalla chica, por lo que ya piensa en su futuro como figura pública y para el deleite de sus admiradores, quiere tener un cuerpo escultural.

Tengo que (ejercitarme), si no, de dónde o me meto al Playboy, no es cierto, (risas) bueno, me he metido al gym por la exigencia del medio, porque creo que es importante el dar un físico ejemplar y eso es lo que he intentado, seguir el ejemplo de mi madre”, dice el joven, a quien le llegan mensajes atrevidos, incluso de los caballeros.