A Eric del Castillo le gustaría que gobierno extradite al ‘Chapo’ a México

Ciudad de México.- Agradecido por el respeto que indica ‘El Chapo’ mostró hacia su hija durante el encuentro que ha llevado a Kate del Castillo a acaparar titulares desde hace tres años, Eric del Castillo lamentó la condena otorgada al narcotraficante y expuso ante medios que le gustaría que el gobierno mexicano lo extraditara al país.

No quisiera que le dieran una pena tan larga, porque después de todo yo le agradezco que respetara a mi hija, en esas circunstancias, en ese lugar… Me gustaría que el gobierno sacara un poquito más la cara por él, ojalá lo volviera a extraditar para acá, ojalá no tuviera un destino tan terrible”, expuso el actor durante un encuentro con medios.

Asimismo, el intérprete también se refirió a la situación por la que atraviesa Consuelo Loera, mamá del ‘Chapo’, quien hace unos días declaró a Univision que solicitaría apoyo al gobierno de AMLO para que su hijo sea repatriado a México.

No pues imagínate, pobre señora, cualquier madre cómo no va a sufrir que le condenen a un hijo a cadena perpetua, en una celda y en esas circunstancias”, externó del Castillo.

En entrevista para Noticias Telemundo, el papá de Kate del Castillo reiteró que lamenta la condena del ‘Chapo’.

Lamento lo que esté sucediendo, no le deseo mal a nadie, me gustaría que el gobierno mexicano se lo trajera a México. Vivir el resto de tu vida en una celda de tres metros por dos no se lo deseo a nadie, con una hora para hacer ejercicio”, expuso el actor.

Por su parte, Kate Trillo, esposa de Eric, también externó estar agradecida por el respeto del ‘Chapo’ hacia su hija:

A mí no me gustó la sentencia que le dieron… Pero como dice mi marido, él respetó a mi hija y eso quiere decir mucho. Yo también estoy agradecida por eso, nada más”.

Durante una entrevista ofrecida a Telemundo en enero, Kate del Castilló habló por primera vez sobre un mensaje que los abogados de Joaquín Guzmán Loera le hicieron llegar, el cual la llenó de tranquilidad.

Me dio muchísima tranquilidad, en algún momento me dijo el abogado que quería el señor Guzmán que yo supiera de cierto que no había absolutamente nada en contra mía de parte de su familia, y hacia mi persona y hacia mi familia en lo más mínimo, y que de hecho estaban muy apenados por todo lo que estaba yo sufriendo, por todo lo que estaba yo pasando”, narró Kate.