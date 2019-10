 A Joaquin Phoenix le encantaría una secuela de 'Joker': "Hay posibilidades"

Los Ángeles, EU.- Guasón o Joker no es una película concebida para iniciar una saga o por lo menos, no de momento. Tanto su director, Todd Phillips, como su protagonista, Joaquin Phoenix, lo dejaron claro en varias ocasiones. Sin embargo, tras el cariño recibido por la crítica y el público, ahora Phoenix no descarta una posible continuación.

En una entrevista con el crítico de cine estadounidense Pete Travers en su programa en ABC News, el actor manifestó su entusiasmo acerca de volver a trabajar con Phillips en algún otro proyecto en general.

"Pero también, más concretamente, hemos hablado de si hay algo interesante que podemos hacer con el Joker", añadía de forma sorprendente. Y es que, aunque reconoce que es algo con lo que no contaba "antes de empezar a trabajar en la película", con el tiempo Arthur Fleck se ha convertido en el papel de sus "sueños".

No solo los espectadores han quedado prendados de Joker, sino que en este caso también el actor y el director han disfrutado enormemente con la película.

"Todd y yo seguiríamos rodando si pudiéramos. Porque las posibilidades de a dónde podemos llegar con este personaje parecen infinitas", sentenciaba Phoenix.

Este thriller psicológico acerca del origen del mítico villano ya ha obtenido el León de Oro en Venecia y está arrasando en la taquilla con casi 250 millones de dólares en su primer n de semana en cines.