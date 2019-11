A Mon Laferte no le importan las críticas de su protesta topless: "Me da igual"

Santiago, Chile.- “En Chile torturan, violan y matan”, es el mensaje que Mon Laferte quería dar al mundo con su protesta topless en la alfombra roja de los Latin Grammy el pasado 14 de febrero pero tuvo como efecto secundario una oleada de burlas, desacuerdo y hasta repudio en las redes sociales.

Tampoco se puede culpar a la gente si no ha visto la situación. Seguramente una persona que hizo una burla o una parodia , si hubiera visto a otra con un ojo sangrando o a una mujer contando cómo fue violada, no haría un meme."

Esto es porque no hay información y no se sabe lo que pasa, pero está todo bien, la gente se expresa e Internet es así. Sabía que mi acto iba a tener muchas repercusiones, por eso también fui valiente, porque sabía que iba a exponerme yo y a mi cuerpo para llevar un mensaje, sabiendo que podía tomarse de cualquier manera”.

Incluso minimiza los comentarios que aseguran que lo hizo para promocionar el sencillo Plata Ta Tá, que se estrenó el mismo día que se realizó la ceremonia de premiación:

Me da igual lo que digan de mí, porque ese no es el tema ahora, el tema más importante es que en Chile se siguen violando los Derechos Humanos”.

El tomar la decisión de mostrarse de esa forma en un evento tan mediático no fue cosa tan sencilla para la cantautora, pero ella explica que se armó de valor al recordar lo que vio durante su última visita a su tierra natal, desde gente que ha perdido la vista por los balines disparados por la policía hasta personas en la pobreza extrema, eso la hizo sentir incómoda y extraña en este faustos evento.

No podía participar de una alfombra roja sonriendo, llevando un vestido elegante, sabiendo que en mi país siguen matando gente, violando a hombres y mujeres . Hay una cosa de conciencia y estando allá dije, tengo que hacer algo, manifestarme de alguna manera por los que no pueden hablar."

Lo que hice no fue muy planeado, nadie sabía. Fue algo que tampoco pensé tanto porque hay que tener también mucho valor para hacerlo. No mentiré yo temblaba momentos antes de hacerlo hasta pensé en dejarlo, pero después me dije, no voy a tener miedo, tengo que moverme sobre él, si los más jóvenes en Chile han perdido la vida o la vista por exigir sus derechos básicos, yo no voy a tener miedo."