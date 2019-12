A Sarita Sosa le dan risa las críticas en su contra; vendrá a México por regalías

Ciudad de México.- Hace unos días Sarita Sosa reapareció tras 2 meses de la muerte de José José debido a que concedió una nueva entrevista exclusiva a Telemundo, en especial para las cámaras de programa Suelta la sopa.

Además de negar que tuvo secuestrado a su famoso padre, la polémica joven también detalló que no le importan las críticas que recibe, incluso mencionó que estos comentarios le dan risa.

Me da risa. Es un tipo de bullying, pero a mí, personalmente no me afecta”, dijo Sarita entre risas.