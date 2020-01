A días de los Grammy 2020, rapero demanda a Ariana Grande por plagio

Estados Unidos.- Nuevamente la cantante y actriz, Ariana Grande, fue demandada por un rapero que alega que le plagio versos y ritmos de You Need It, I Got It que lanzó en 2017 para ponerlas en 7 Rings, la cual fue estrenada en 2019.

Ariana el año pasado estrenó 7 Rings y fue todo un éxito teniendo una alta aceptación por parte del público y la crítica, la cual ha sido nominada a los Grammy 2020, donde también estará para presentar un show.

Según el rapero Josh Stone, el demandante, dos musicólogos forenses han analizado ambos temas en conjunto y han coincidido que varios fragmentos tienen el ritmo y las notas muy similares.

Literalmente, cada una de las 39 notas respectivas de 7 Rings es idéntica a las 39 notas de You Need it, I Got It desde una perspectiva de ubicación métrica, dicho de otra manera, el ritmo y la ubicación de las notas y las letras son idénticas", dice el texto de la demanda.

Cabe mencionar que antes de que saliera 7 Rings, se dijo que Ariana pagaría a los escritores de My Favorite Things, la conocida canción de la película The Sound Of Music, alrededor de 90 por ciento de los benéficios que tuviera el tema, ya que el tema tiene como base el ritmo de dicha canción.