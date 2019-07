“A esa Barbie se le va la lengua”: Bigorra y la parodia de 'Toy Story' que le valió críticas

Ciudad de México.- La polémica en la que se ha visto envuelta Raquel Bigorra en las últimas semanas, luego de que trascendiera que habría traicionado a Daniel Bisogno y a otras figuras al hacer pública información sobre ellos, parece ser un tema difícil de olvidar para las redes sociales, prueba de ello son las críticas que la conductora recibió en un post que solo tenía el objetivo de hacer reír a las personas e incluso causar admiración.

El actor de doblaje e influencer Memo Aponte compartió en su página de Facebook un video de una recreación de una escena de la película Toy Story 3 que Raquel Bigorra, al lado de Raúl Osorio, protagonizó para la antigua sección ‘No es lo mismo pero es igual’ del programa Venga la Alegría.

Se trata de la escena en la que ‘Ken’ modela para ‘Barbie’ sus atuendos, esto porque la muñeca busca ganarse su confianza para luego obligarlo a revelarle dónde está el manual de ‘Buzz Lightyear’.

Al el video compartido por Memo Aponte se le agregó el titular “el live-action perfecto no exis…”, en referencia a que las actuaciones de Bigorra y Osorio, así como la escenografía, se apegan mucho a la escena de la película de Disney.

Pese a que el video se llenó de comentarios con los que internautas recordaron cuánto les gustaba la sección del matutino de TV Azteca y de mensajes positivos sobre lo mucho que les impresionó el sketch, otros usuarios de Facebook hicieron comentarios burlescos con referencias al escándalo de ‘traición’ de Raquel Bigorra.

Mi favorito! Cuando aún no sabíamos de lo que era capaz Raquel Bigorra”, “próximamente saldrán los secretos de Ken”, “espero que ese Ken no le haya contado algún secreto a la barbigorra, si no ya valió” y “esa Barbie luego se le va la lengua”, fueron algunos de los mensajes que dejaron internautas.