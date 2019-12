A meses del estreno de 'Endgame', fans descubren personaje que casi nadie vio

Estados Unidos.- A lo largo de toda la película de Avengers: Endgame, se pueden ver guiños o referencias a diversos cómics del mundo de Marvel, por lo que es de esperarse que no todos sean encontrado, sin emabrgo, pese a que ya han pasado 8 meses de su estreno, los fans han encontrado una nueva referencia a un personaje.

El peronaje es perteneciente a la novela gráfica de Captain America and The Falcon: Death of a Hero, la cual podría ser considerada como uno de los más oscuros ya que contiene una de las muertes más trágicas y explicitas hasta el momento de la historia de los héroes.

Durante los viajes en el tiempo, 'Capitán América' y 'Iron-Man' tuvieron que cambiarse de atuendos para viajar hacia el pasado donde se reencontraron con el padre de 'Tony' y a 'Peggy'.

La elección de atuendo del super soldado constó en un uniforme de militar con rango de cabo, en el cual se puede leer el nombre de 'Roscoe', el cual fue un aliado del heroé y 'Falcon' en el cómic anteriormente mencionado, pero que tuvo un trágico final a manos de 'Red Skull' después de ser capturado por 'Hydra' portando el uniforme del 'Capitán América'.