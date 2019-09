"A mi amiga le funcionó": 'Gomita' no halla galán y recurre a extraño ritual

Ciudad de México.- La famosa comediante Araceli Ordaz se encuentra muy desesperada por encontrar un galán y por ello no tuvo otra opción más que recurrir a un extraño ritual para conseguir a su amado.

‘Gomita’ publicó un nuevo video en su canal de YouTube en el que confiesa que necesita encontrar a un novio por ello recurrirá a esta opción pues a una de sus amigas le funcionó.

En la grabación, la comediante explica que se dirige a un restaurante en San Miguel, Michoacán, acompañado por su amigo Edson Zúñiga, ‘El Norteño’ y su esposa:

Mis amigos me vieron bien mal, bien urgida y como no me quieren ver rodeada de gatos y sola, me trajeron a este lugar para hacer el ritual y no estar sola, todo está hermoso, está lleno de cosas mexicanas”.