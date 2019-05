"A nadie le consta": Lucía Méndez sobre que compartió un hombre con Pinal

Ciudad de México.- Lucía Méndez ‘rompió’ el silencio y manifestó su postura acerca de que ella y Silvia Pinal compartieron al mismo hombre Emilio Azcárraga Milmo, pues en la bioserie de la madre de Alejandra Guzmán se asegura que el empresario fue uno de sus grandes amores.

Durante la entrevista que brindó al programa Suelta la Sopa, Méndez fue cuestionada sobre si le sorprendió cómo se expuso esta relación de doña Silvia, a lo que la cantante respondió:

No, por qué, eso fue muy bonito, fue parte de su vida, un hombre muy importante para ella, y con un respeto muy grande se trató porque aparte él era un tipazo”.

Al ser interrogada sobre si ella fue el otro gran amor de la vida de Azcárraga Milmo, Lucía contestó:

Sin embargo, el tono de Lucía Méndez cambió cuando le preguntaron si era verdad que el empresario la cuidaba mucho.

Me cuidaba porque le paralizaba el país, 100 puntos de rating, 90 puntos con Colorina. Tuve siete clásicos, y todos eran 100 y 90 puntos. Películas que rompí récords también de taquilla, discos, entonces cómo no me iba a querer”, concluyó.