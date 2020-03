¿A punto de morir? Actriz de Televisa lleva 3 meses enferma; no saben la razón

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Sandra Echeverría, dio una terrible noticia a sus seguidores de redes sociales pues confesó que tiene 3 meses enferma del estómago y los médicos no encuentran la causa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la protagonista del remake de La Ursurpadora compartió con sus fans que se la ha pasado "fatal" durante todo este tiempo, en el que ya se ha sometido a estudios pero siguen sin encontrar nada.

Mi cara de enfermita. Llevo casi 3 meses fatal de mi panza. Me han hecho varios estudios y no me encuentran nada", explicó junto a la selfie en donde aparece con su hijo.