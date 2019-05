“¿A quién le robaron?”: Anuel AA muestra sus joyas para desmentir hurto

Ciudad de México.- Luego de que trascendiera que los cantantes Anuel AA y Karol G habían sido víctimas de un robo millonario en Chile, el puertorriqueño ha salido a desmentir tal versión con una muestra de sus lujos.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Ella quiere beber compartió un video en el que aparece ataviado con una bata de baño y frente a un mueble donde están colocadas algunas de sus más costosas joyas.

Anuel AA toma cada una de las joyas y pregunta de forma repetida “¿a quién le robaron?”, además de indicar el costo de alguno de los objetos.

¿A quién le robaron? Ahora no me digan que yo no soy humilde”, escribió el cantante en la descripción del video.